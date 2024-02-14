Москва, 14 февраля, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Текущая обстановка в странах, сопредельных государствам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), требует укрепления военного потенциала организации. Об этом начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков заявил 14 февраля на брифинге.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Он отметил, что необходимо совершенствовать механизмы обеспечения коллективной безопасности и планомерно укреплять военный потенциал организации. На это указывает динамика развития событий в мире, в том числе в регионах, сопредельных с государствами ОДКБ.

Кроме того, трансформируются международные отношения, расширяется спектр вызовов и угроз. Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ «характеризуется как сложная», пояснил Сердюков.

«Главным источником угроз военной безопасности продолжает оставаться деструктивная деятельность США и стран Запада», — сказал начальник Объединённого штаба ОДКБ.

Из-за этой деятельности разрушаются устоявшиеся конструкции обеспечения мировой безопасности, основанные на принципах Устава ООН, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам ОДКБ Виктор Васильев заявил, что страны Запада активно задействуют экстремистские и террористические группировки в своих попытках дестабилизировать ситуацию на пространстве ОДКБ и СНГ.