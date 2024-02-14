Москва, 14 февраля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребёнком возрастом до 16 лет. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Владимир Вяткин/РИА Новости

Согласно действовавшему законодательству, увольнять родителей-одиночек с детьми до 14 лет запрещено.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре внесли в Госдуму проект закона о запрете увольнять вдову ветерана боевых действий в течение одного года с момента его гибели.

Вместе с тем на встрече с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное» Путин заявил, что после подписания указа о статусе многодетных семей они могут рассчитывать на одинаковые льготы во всех регионах.

Он пояснил, что льготы для многодетных, в том числе при посещении учреждений культуры, например музеев, зоопарков, должны единообразно действовать на всей территории страны.