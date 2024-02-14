Вашингтон, 14 февраля, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Майк Джонсон неоднократно просил устроить ему личную встречу с американским лидером Джо Байденом для обсуждения законопроекта о выделении помощи Украине и Израилю, передаёт телеканал NBC News со ссылкой на источник.

Shawn Thew — Pool via CNP/Global Look Press Майк Джонсон и Джо Байден

«Джонсон хочет личную встречу с… Байденом, прежде чем приступить к каким-либо мерам в отношении пакета дополнительной помощи для Украины и Израиля», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что Джонсон несколько раз просил организовать личный разговор с Байденом, однако, по словам лидера республиканского большинства в палате представителей Стива Скализа, глава Белого дома отказывается встречаться с ним.

Как передавало ИА Регнум, Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, документ поддержали 59 сенаторов из 50 необходимых. Из $95 млрд Украине предполагается выделить $60 млрд, $14,1 млрд пойдёт на помощь Израилю.

Ранее пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине, но без положений касательно урегулирования ситуации на южной границе прошёл очередное процедурное голосование в Сенате Конгресса США. По итогам голосования законопроект поддержали 67 сенаторов, против высказались 27 законодателей. Для одобрения законодательной инициативы требовалось как минимум 60 голосов.