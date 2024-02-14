Москва, 14 февраля, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Председатель совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации РФ Галина Карелова поздравила компанию с победой в первой национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса» и выразила уверенность, что «эта награда станет дополнительным стимулом к новым свершениям».

Дарья Антонова, ИА REGNUM Галина Карелова

Национальная премия «Лидеры ответственного бизнеса» проводится Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) по инициативе президента РФ Владимира Путина. Награда позволяет признать заслуги тех, кто вносит значительный вклад в развитие человеческого капитала, в территории присутствия, в технологическое развитие производства, в решение широкого круга социальных задач. Заявки на участие в 2023 году подали 44 крупные промышленные компании. Каждая из них могла заявить на конкурс не более трех корпоративных программ по пяти ключевым направлениям стратегического развития. Максимальный результат показала «ФосАгро». Все три социальные инициативы компании стали лучшими в своих номинациях.

«ФосАгро» по праву является ярким примером социально ответственного бизнеса, — отметила Галина Карелова в телеграмме на имя генерального директора компании Михаила Рыбникова. — Компания активно участвует в развитии территорий присутствия: поддерживает образование, здравоохранение, детско-юношеский спорт, повышает уровень благоустройства городской среды. В основе философии «ФосАгро» лежит забота о людях — сотрудниках, их семьях, жителях. Для них создаются комфортные условия труда, реализуются социальные программы».

«За вклад в решение стратегических задач социальной направленности» отмечен спортивно-образовательная программа «ДРОЗД» (Детям России — образование, здоровье и духовность), которую химический гигант реализует уже более 20 лет. Проект направлен на всестороннее развитие детей в регионах присутствия компании. За прошедшее время открыто 70 секций по 26 видам спорта, работают классы допобразования и творческие студии. Всего же за два десятилетия школу ДРОЗДа прошли более 150 тысяч детей. Программа «Наши любимые города» отмечена в номинации «За вклад в устойчивое развитие территорий». Она подразумевает развитие городской среды в регионах присутствия «ФосАгро», поддержку сферы здравоохранения, ремонт образовательных учреждений и спортивных объектов.

Третьей инициативой «ФосАгро», представленной к премии, стала образовательная программа компании, в рамках которой более шести тысяч учащихся шести школ в регионах присутствия компании углубленно изучают физику, химию, математику и информатику. Выпускники получают возможность продолжить образование в одном из 20 вузов — партнёров программы или подшефных компании колледжах. Эта инициатива стала лучшей в номинации «За вклад в решение стратегических задач развития человеческого потенциала».

«Для нас это, прежде всего, авторитетное подтверждение правильности стратегического направления, в котором компания развивается, — отметил Михаил Рыбников. — Забота о трудовом коллективе и жителях регионов нашего присутствия для «ФосАгро» — безусловный приоритет. Именно благодаря уникальному кадровому потенциалу компании удаётся ежегодно ставить новые производственные рекорды. И 2023 год не стал исключением — мы произвели 11,3 млн тонн агрохимической продукции».

Он также отметил, что компания «ФосАгро» расширяет поддержку социальных и благотворительных проектов. За последние 10 лет она увеличилась в семь раз и в 2022–2023 годах суммарно превысила 25 млрд рублей.