Пекин, 14 февраля, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Массовое вымирание живых организмов в конце пермского периода палеозойской эры могло произойти из-за истощения озонового слоя, вызванного вулканической активностью. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Chemical Geology.

Вероятную причину крупнейшей биосферной катастрофы в истории Земли назвали учёные из Шаньдунского университета науки и технологий, Нанкинского университета и других научных учреждений Китая. Свои выводы они сделали после анализа содержания изотопов серы (сера-33, сера-34 и сера-36) в микроскопических зёрнах пирита из пермских отложений.

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