Москва, 14 февраля, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия субъектов РФ в целях борьбы с «наливайками» и ужесточает требования к алкогольной продукции. Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Наливайка» — просторечное название рюмочных, пивных и магазинов, где продают алкоголь, расположенных в жилых домах. Как правило, там нет зала обслуживания либо он очень маленький.

Так, закон предоставляет российским регионам право вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях.

Также регионы могут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Кроме того, подписанный главой государства закон запрещает производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в алкогольную продукцию этиловый спирт, если это не предусмотрено требованиями госстандартов и техрегламентов.

Как передавало ИА Регнум, законопроект был внесен в Государственную думу 13 ноября. Его авторами стали десятки депутатов от фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди», а также сенаторы Совета Федерации. Они предложили внести изменения в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В 2020 году в России запретили продажу алкогольной продукции в объектах общепита площадью менее 20 квадратных метров, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что к нему поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов: люди жалуются, что «наливайки» днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. Шум и беспорядки мешают им спокойно жить, отметил он.