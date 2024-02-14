Лондон, 14 февраля, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Заявления российского посла в Лондоне Андрея Келина об украинском конфликте «в целом правдивы», признал британский телеканал Sky News после интервью с дипломатом. Об этом говорится в сообщении на сайте канала.

Кадр из видео Андрей Келин

Келин в числе прочего указал на смещение линии боевого соприкосновения к западу и отметил, что Киеву трудно найти ресурсы для армии. Россия же, заявил дипломат, развивает экономику даже в условиях санкций, у ВПК есть все возможности для производства.

«В целом это правда, плюс-минус некоторая гипербола», — отмечает телеканал.

Телеканал посвятил целую статью разбору высказываний российского дипломата. Британским журналистам пришлось признать его правоту.

Они отметили, что слова Келина, который говорил с «дерзкой уверенностью», содержат достаточно правды, чтобы вызвать у Запада беспокойство.

Как сообщало ИА Регнум, Келин подчеркнул, что западные лидеры серьёзно просчитались, когда сделали ставку на Киев в конфликте с Россией. Они были уверены, что Украина с их поддержкой, деньгами и оружием сможет одержать верх.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что идея военной победы над Россией не более чем иллюзия. По его словам, она появилась скорее от самонадеянности, а не от большого ума.