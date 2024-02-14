Луганск, 14 февраля, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Киевский режим намерен обвинить Россию в причинении экологического ущерба Харьковской области, где после удара по нефтебазе ВСУ произошёл разлив нефтепродуктов. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 14 февраля в Telegram-канале.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По информации его источников, украинское командование решило не препятствовать разливу нефтепродуктов и попаданию их в реку Немышля после того, как российские войска уничтожили склад горюче-смазочных материалов на восточной окраине Харькова.

«Данный факт экологической катастрофы военно-политическое руководство Украины хочет использовать для дискредитации руководства РФ и вынесения этой темы на международные площадки», — написал Марочко.

Он отметил, что украинская сторона активно готовит соответствующие материалы и публикует их в сети. При этом Киев перестал контролировать ситуацию под Харьковом.

Из-за недальновидных действий ВСУ масштаб экологических последствий оказался серьёзнее. Нефтепродукты попали в пруды вдоль реки Немышля и перешли по течению в реку Харьков, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что 9 февраля российские беспилотники нанесли удары по нефтебазе в Харькове, поставлявшей топливо для техники ВСУ. В этот момент количество топлива там было максимальным. Кроме того, повреждения получили находящиеся рядом с нефтебазой склады, а также 11 единиц украинской военной техники.

Украинская прокуратура сообщила 10 февраля, что в Харькове в результате взрыва полностью уничтожен объект критической инфраструктуры, произошла утечка дизельного топлива, вспыхнули масштабные пожары.