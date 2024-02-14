Вашингтон, 14 февраля, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Наёмникам из Колумбии пришлось бежать с поля боя, спасаясь от российских беспилотников. Об этом информационному агентству Associated Press рассказал 32-летний боевик с позывным Чечо.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

32-летний военный из города Медельин пытался спасти коллегу, который был ранен в ходе трёхдневных ожесточенных боев с российскими бойцами. Дроны атаковали наёмников, и осколок гранаты, брошенной одним из них, пробил сослуживцу челюсть.

«Я думал, что умру. Спрятаться было негде», — сказал Чечо.

Он признался, что они решили «сбежать с позиции, чтобы спасти свои жизни».

Издание отметило, что солдаты из Колумбии считаются одними из самых опытных, квалифицированных в мире.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные не уважают никого, кроме США, поэтому относятся как к колумбийским, так и даже к европейским военачальникам по-хамски. Такое мнение высказал военный эксперт Иван Коновалов.

Колумбийские военные советники, обучающие ВСУ, пожаловались, что сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины унижают и избивают их. Видеозаписи инцидентов появились в соцсетях. На одном из фрагментов колумбиец рассказывает об обращении украинских военных с иностранными коллегами как с собаками. Кроме того, наёмник рассказал, что люди бегут от ВСУ «именно из-за постоянных унижений». Известно, что из этой группы колумбийских наёмников на Украине погибли уже 25 человек.

Российские бойцы подбили боевую машину ВСУ, из которой выбралась группа военных, решивших покинуть поле боя. Один из них не смог идти. Тогда украинцы расстреляли военного, а после подожгли. Наёмник звал на помощь на английском языке. Об этом журналистам рассказал командир подразделения российской разведки с позывным Шума.