Москва, 14 февраля, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Россия приняла решение приостановить выплату ежегодных взносов в бюджет Арктического совета до возобновления практической работы в этом формате с участием всех стран-членов, сообщили в МИД РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Арктический совет

Это касается реализации совместных проектов, затрагивающих такие вопросы, как сохранение хрупкой экосистемы Заполярья, проведение полярных исследований, в том числе морских научных экспедиций, развитие гуманитарных связей, повышение качества жизни и благосостояния населения Крайнего Севера, включая коренные народы, пояснили «РИА Новости» в ведомстве.

Уточняется, что Россия пока не рассматривает вопрос о выходе из Арктического совета, это произойдёт в случае преобразования организации в недружественный институт.

Как сообщало ИА Регнум, если деятельность Арктического совета не будет соответствовать интересам РФ, то российская сторона не исключает выхода из этого объединения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. Дипломат, являющийся также старшим должностным лицом в Арктическом совете от России, констатировал наличие искусственно созданных сложностей в работе совета. Среди факторов, указывающих на возрастающую военно-политическую напряжённость, Корчунов выделил решение НАТО о расширении и включении Арктического региона в сферу своих интересов. Также Россию беспокоит наращивание военного присутствия НАТО в Арктическом регионе вместе с ростом задач не оборонительного, а наступательного характера.

Арктический совет учредили 19 сентября 1996 года в Оттаве (Канада) для развития сотрудничества арктических государств, координации их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защиты окружающей среды, сохранения культуры, традиций и языков коренных народов Севера. Его участниками стали восемь государств: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Россия председательствовала с мая 2021 года, а в мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии.