Наступивший 721-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением нового главкома ВСУ Александра Сырскогоо переходе от наступательных попыток к оборонительным действиям с ВС России. По его словам, которые цитирует немецкий телеканал ZDF, на фронте у Вооруженных сил Украины (ВСУ) всё «очень плохо».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В условиях нехватки военной помощи со стороны западных союзников Сырский, по его словам, готов оставить «какую-либо позицию», но сберечь личный состав войск. В обороне украинские войска намерены использовать дроны, укрепления и технику, которой, по признанию главкома, очень не хватает. Говоря о нехватке оружия Сырский напомнил, что любой ствол нужно менять после того, как он выпустит определённое количество снарядов.

Тем временем на купянском направлении фронта по тыловым позициям ВСУ ударили расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Западной группировки российских войск, уничтожив уничтожены укрепления и склад боеприпасов противника. По данным Минобороны, засечь систематические передвижения групп боевиков, тяжелой техники и большого количество грузовиков ВСУ помогла воздушная разведка.

Также в оборонном ведомстве известили об успехах подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Южной группировки войск. Только за прошедшие сутки, 13 февраля, были сбиты 39 беспилотников противника в районах населённых пунктов Кременец, Александровка, Клещеевка, Межевое в Донецкой Народной Республике.

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