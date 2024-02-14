Москва, 14 февраля, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Руководство российского федерального канала НТВ ответило на озвученное заявление телеведущей и блогера Ксении Собчак о намерении подать против компании иск о защите чести и достоинства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

В Telegram-канале НТВ отмечается, что в случае обращения в суд Собчак должна приложить к пакету документов «результаты экспертизы о наличии у истицы чести и достоинства».

Кстати, сумму иска Ксения Собчак не озвучивала.

Как сообщало ИА Регнум, Ксения Собчак заявила о намерении подать судебный иск в отношении телеканала НТВ в связи с выходом двухсерийного фильма о ней. Об этом Собчак сообщила в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».

НТВ выпустил двухсерийный фильм о Собчак в рамках передач «ЧП. Расследование» и «Новые русские сенсации». На сайте телеканала в описании фильмов указано, что речь в них идёт как о личной жизни героини, так и о её участии в политической жизни России. Кроме того, в фильме затрагивается тема зарубежной недвижимости Собчак и её двойного гражданства.

Бывший директор холдинга Ксении Собчак «Осторожно: медиа!» Кирилл Суханов 12 февраля был приговорён к 7,5 года лишения свободы за вымогательство 11 млн рублей у главы «Ростеха». Кроме того, виновными по этому делу признаны бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев. Суд приговорил их к семи годам колонии строгого режима.

Журналистка Ксения Собчак не предлагала никакой помощи семье фигуранта дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова Тамерлана Бигаева, заявила 12 февраля мать журналиста Залина Адеева.