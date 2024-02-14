Москва, 14 февраля, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Искусствовед, писательница, доктор исторических наук, профессор, член Союза писателей и Союза художников Нина Молева умерла в возрасте 98 лет. В Минкультуры РФ подтвердили, что автор более 120 книг ушла из жизни в Москве 11 февраля.

hab. kp.ru Искусствовед Нина Молева

Молева родилась 5 декабря 1925 года. С 1955 года она состояла в браке с художником и теоретиком искусства Элием Белютиным, который скончался в 2012 году на 87-м году жизни.

Супруги обладали значительной коллекцией произведений искусства, стоимость которой оценивается примерно в $2 млрд.

В 2013 году Нина Молева передала коллекцию в дар по завещанию президенту РФ Владимиру Путину как юридическому представителю страны.

Она была автором монографий о русских живописцах, а также исследований по истории русского и зарубежного искусства.