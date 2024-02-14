Москва, 24 ноября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Москве на главной выставке страны — ВДНХ — 26 ноября состоится открытие самого большого катка в городе. Каток будет работать в полном соответствии с санитарными мерами, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Каток на ВДНХ

Тема нового сезона — «Сказочная зима». В день открытия посетителей ждут театральные постановки, выступления артистов на льду, интерактивные программы и диджей-сеты.

Площадь искусственного катка превышает 20 тыс. кв. метров, а его общая площадь с инфраструктурой — 53 тыс. кв. метров Каток на ВДНХ будет работать до 27 февраля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году каток на ВДНХ начал работать 27 ноября.

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