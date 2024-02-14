Киев, 14 февраля, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск вместо благодарности за предоставленную помощь услышал от украинцев лишь упрёки из-за недостаточной поддержки, хотя бизнесмен им ничего не должен, заявил в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева.

Daniel Oberhaus Илон Маск

«Илон Маск — не гражданин Украины. Он вообще-то гражданин США. И он мог бы сказать: «Я вам ничего не должен», — сказал Рева, добавив, что американский миллиардер поддержал Украину в самый тяжёлый момент конфликта, предоставив терминалы спутникового интернета Starlink.

По словам Ревы, неблагодарные украинцы назвали Маска «негодяем и наркоманом». При этом он продолжил оплачивать работу терминалов на Украине, даже когда Пентагон отказался это делать, указал экс-министр.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink, которыми пользуются украинские войска, не обеспечили им ощутимого преимущества перед российскими военными. Для ВСУ система Starlink стала универсальным средством связи, доступным практически по всей зоне боевых действий. Однако в последнее время о нём перестали говорить как о чудо-оружии, сказал Сальдо.

Украинские военные заподозрили ВС России в закупке и использовании терминалов спутниковой связи американской компании Starlink, которую ВСУ используют для ведения боевых действий. Поводом для подозрений стали многочисленные жалобы украинских боевиков на проблемы с интернетом от Starlink, которые наблюдаются несколько месяцев, а в последние недели усугубились. Причина снижения качества услуг так и не установлена.

В свою очередь Илон Маск назвал ложными утверждения ряда СМИ о том, что его компания SpaceX продаёт России терминалы Starlink. По словам бизнесмена, говорить об этом категорически неверно.