Вашингтон, 14 февраля, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Министерство юстиции США обнаружило в телефоне сына президента США Джо Байдена Хантера фотографии, свидетельствующие о том, что он употреблял наркотики. Об этом заявили в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Хантер и Джо Байден

Найденные фото были сделаны в конце 2018 года. Именно тогда Хантер Байден их сделал сам, хотя в судах отрицал факт употребления запрещённых веществ.

На фотографиях — пакетики с наркотическими веществами и принадлежности для их употребления. Есть у минюста и скриншоты переписок Хантера Байдена, в которых он либо сам рассказывал о случаях употребления наркотиков, либо интересовался возможностью их покупки.

Как сообщало ИА Регнум, Хантер Байден не признал себя виновным по девяти пунктам обвинений в неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн.

Байдену вменяется неуплата как минимум $1,4 млн в виде федеральных налогов в период с 2016 по 2019 год на иностранные доходы. Именно эти доходы стали предметом расследования палаты представителей по вопросу об импичменте президенту США Байдену.

Прокуратура полагает, что сын президентапотратил миллионы долларов на «роскошный образ жизни», не озаботившись уплатой налогов. В случае, если вина Хантера Байдена будет доказана, ему грозит до 17 лет лишения свободы.