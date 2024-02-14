Москва, 14 февраля, 2024, 04:58 — ИА Регнум. В последнее время поменялась устоявшаяся ранее практика, истребители США и НАТО не рискуют находиться близко к российским бомбардировщикам в международном пространстве, либо вовсе не совершают вылеты на их сопровождение, рассказал один из ведущих российских военных аналитиков, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Mil.ru Истребитель ВКС России

«США и НАТО практически не сопровождают наши самолёты или, если и сопровождают на отдельных участках, то не подходят на дистанцию ближе нескольких километров. Зачастую, когда они находятся на дальности в несколько десятков километров, их видно только на радарах», — сказал эксперт «РИА Новости».

Конкретно США, по его словам, теперь стараются по большей части наблюдать полёты авиации РФ в международном пространстве наземными средствами.

По мнению Мураховского, США и их сателлиты по Североатлантическому блоку боятся, что русские применят по ним авиационное вооружение истребителей эскорта. На Западе при всех своих угрожающих заявлениях как в прессе, так и на трибунах обозначают своё острое нежелание втягиваться в прямой конфликт с такой ядерной державой, как Россия, добавил специалист.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля в Минобороны РФ подтвердили выполнение двумя российскими стратегическими ракетоносцами Ту-95МС планового полёта над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Самолёты пробыли в воздушном пространстве более пяти часов, выполнив поставленные задачи при сопровождении истребителем Су-35С.

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС дальней авиации ВКС России 10 февраля совершили семичасовой плановый полёт у Аляски. Полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, а также Балтийского, Чёрного морей и Тихого океана лётчики дальней авиации осуществляют регулярно, отметили в Минобороны РФ.

В 2023 году активность авиации НАТО для перехвата российских военных самолётов снизилась почти в два раза. Страны Североатлантического альянса для этой цели поднимали истребители свыше 300 раз. Наибольшее число перехватов произошло над Балтийским морем. При этом в 2022 году количество вылетов достигало 570, заявили в пресс-службе НАТО.