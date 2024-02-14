Хабаровск, 14 февраля, 2024, 04:52 — ИА Регнум. В Хабаровске объявлен в розыск мужчина, который вынес из офиса банка по улице Краснореченской 13 млн рублей. О разбойном ограблении сообщила пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Ограбление

Информация о вооружённом налёте поступила вечером 13 февраля.

«Мужчина под угрозой предметов, внешне схожих с пистолетом и ручными гранатами, открыто похитил 11 млн рублей и иностранную валюту. Суммарный ущерб составил более 13 млн рублей», — пояснили в полиции.

Личность подозреваемого устанавливается, он объявлен в розыск.

Как сообщало ИА Регнум, в Нижневартовске мужчина с топором разгромил отделение банка. Мужчина ворвался в отделение Сбербанка на улице 60 лет Октября и начал крушить оргтехнику и мебель. Как рассказали очевидцы, людей он не тронул. Также они заметили, что всё время он разговаривал с кем-то по видеосвязи.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину на улице.

Мужчина совершил ограбление одного из отделений «Россельхозбанка» в Екатеринбурге. Он забрал более 5 млн рублей. Мужчина пришёл в банк утром, ещё до его открытия. Увидев кассира банка, он приставил к её голове пистолет и велел отвести к сейфу.

Летом вооружённый мужчина захватил в заложники несколько человек в здании отделения банка в Астане.