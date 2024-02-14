Иран, 14 февраля, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на главном газопроводе в иранском городе Боруджен, сообщило 14 февраля информационное агентство Mehr News Agenсусо, ссылаясь на пожарные службы.

12019 Пожар

Уточняется, что взрыв и вызванный им пожар произошли на линии 65 между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи. Информация о пострадавших пока не поступала.

По словам мэра Боруджена Фатаха Кареми, пожар продлится до тех пор, пока оставшийся в трубе газ полностью не сгорит. Сейчас подача газа из города в другие области Ирана прекратилась.

К месту происшествия стянуты спасательные и пожарные бригады, добавил глава города.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2022 года в иранском городке Селими произошёл взрыв на территории завода по производству красок. Предполагалось, что инцидент произошёл из-за утечки газа. В ходе происшествия пострадали более 60 человек.

В декабре 2021 года на востоке Тегерана произошли взрыв бытового газа и пожар в одном из магазинов на цветочном рынке. В результате инцидента погибли два человека, ещё несколько получили ранения различной степени тяжести. Известно, что ранее пожары на этом рынке уже происходили неоднократно.