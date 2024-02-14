Киев, 14 февраля, 2024, 03:35 — ИА Регнум. Украинская армия под командованием нового главкома Александра Сырского перешла от наступательных попыток в зоне боевого соприкосновения с ВС России к оборонительным действиям. Об этом сообщил немецкий телеканал ZDF.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Сырский, по информации издания, считает, что лучше оставить «какую либо позицию», но сберечь личный состав войск. В обороне ВСУ намерены использовать дроны, укрепления и технику, которой, по признанию главкома, очень не хватает.

Он заявил, что на ситуацию на поле боя по-прежнему влияет военная помощь со стороны западных союзников, которой не достаточно.

«Оружия не хватает. Любой ствол может выпустить определённое количество снарядов, потом его надо менять», — признался Сырский, добавив, что на фронте у ВСУ всё «очень сложно».

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о том, что Александр Сырский и глава минобороны Рустем Умеров посетили военные части в зоне конфликта и доложили о выявленных проблемах.

Украинский лидер пообещал военным увеличить поставки беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, а также укрепить позиции.

Украинские бойцы ранее рассказали, что из-за пренебрежения к жизням военных Сырский получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200». По их словам, решения Сырского при обороне Артёмовска приводили к тяжёлым потерям. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь ранее предположил, что после назначения главкомом Сырский организует очередные «мясорубки» в зоне СВО.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что начавшееся 4 июня 2023 года контрнаступление ВСУ полностью и абсолютно провалилось.

У Вооружённых сил России «просто бесконечное» количество военной техники и военнослужащих. Об этом заявил воюющий на стороне украинской армии немецкий наёмник по имени Бен.