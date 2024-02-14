Таллин, 14 февраля, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Доставка на Украину снарядов натовского калибра из Европы занимает по меньшей мере 12 месяцев, заявил канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм.

Иван Шилов ИА Регнум Снаряды 155 мм

«Если мы заключим контракт сегодня, тогда (на поставку снарядов калибра 155 миллиметров) уйдёт от 12 до 18 месяцев», — приводит слова Салма американское издание Defense One.

Также он отметил трудности поставок данных снарядов из стран вне Евросоюза. Канцлер объяснил это недостаточным количеством заказов из Европы и нежеланием третьих стран продавать боеприпасы. Во многом это связано с международными отношениями с РФ, добавил Салма.

Как сообщало ИА Регнум, с 4 по 10 февраля российские войска нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, российские силы поразили пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.

Американская газета The New York Times со ссылкой на прогнозы чиновников США 9 февраля написала, что боеприпасы для украинских сил противовоздушной обороны могут закончиться уже к марту 2024 года. На это никак не повлияет смена главнокомандующего ВСУ, проблемы украинских войск никуда не делись, уточнили журналисты.