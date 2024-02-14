Вашингтон, 14 февраля, 2024, 03:07 — ИА Регнум. Госдепартамент США официально опроверг информацию о том, что Вашингтон вёл переговоры с Москвой о возможной заморозке конфликта на Украине.

Turaneli.tv Госдеп США

«США не вели переговоров с Россией относительно прекращения конфликта на Украине и не будут этого делать», — цитирует ответ американских чиновников РБК.

В Госдепе также заявили, что США не будут решать вопросы «Украины без Украины».

Как сообщало ИА Регнум, предложение о прекращении огня на Украине, якобы сделанное Россией, было отвергнуто США. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на три российских источника.

В материале говорится, что предложение обсуждалось в рамках контактов между посредниками двух стран.

Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что намерен добиться решения ситуации на Украине путём переговоров. В этом же интервью президент указал на то, что Россия пока не достигла всех целей спецоперации. Он напомнил, что одна из них — денацификация, то есть запрет националистических движений.