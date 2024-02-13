Москва, 14 февраля, 2024, 02:58 — ИА Регнум. В Москве на 87-м году жизни умер открывший стволовые стромальные клетки микробиолог, доктор медицинских наук, профессор Рубен Чайлахян.

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«Умер Рубен Чайлахян у себя в квартире на улице академика Арцимовича. Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено», — подтвердили ТАСС в медицинских службах.

Youtube.com Профессор Рубен Чайлахян

Учёный родился в Ереване в 1937 году. Он закончил Харьковский медицинский институт. При его участии впервые применили клеточные технологии в травматологии и ортопедии.

Многие годы Чайлахян был заведующим лаборатории стромальной регуляции иммунитета Института ‎‎эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи РАМН.