В Москве умер микробиолог Рубен Чайлахян
Изучавший стволовые клетки микробиолог Чайлахян умер в возрасте 86 лет
Москва, 14 февраля, 2024, 02:58 — ИА Регнум. В Москве на 87-м году жизни умер открывший стволовые стромальные клетки микробиолог, доктор медицинских наук, профессор Рубен Чайлахян.
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Скорбь
«Умер Рубен Чайлахян у себя в квартире на улице академика Арцимовича. Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено», — подтвердили ТАСС в медицинских службах.
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Профессор Рубен Чайлахян
Учёный родился в Ереване в 1937 году. Он закончил Харьковский медицинский институт. При его участии впервые применили клеточные технологии в травматологии и ортопедии.
Многие годы Чайлахян был заведующим лаборатории стромальной регуляции иммунитета Института эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи РАМН.