Москва, 14 февраля, 2024, 02:51 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ сообщило о смерти 11 февраля историка-искусствоведа, писательницы, доктора исторических наук, профессора, члена Союза писателей и Союза художников Нины Молевой. Ей было 98 лет.

fenixclub.com Нина Молева

Нина Молева родилась и всю жизнь прожила в Москве.

В её активе монографии о русских живописцах Иване Никитине, Фёдоре Рокотове, Дмитрии Левицком, Владимире Боровиковском и других.

Также Молева написала более 120 книг-исследований по истории русского и зарубежного искусства.

В 1955 году искусствовед вышла замуж за художника-авангардиста, талантливого педагога Элия Белютина.

Супруг скончался в 2012 году на 87-м году жизни.

С 1870-х годов предки Белютина коллекционировали работы старых известных художников. Коллекция насчитывает около тысячи предметов и картин, включая Леонардо, Рубенса, Рембрандта.

Нина Молева после смерти мужа вступила в права наследования коллекции и в 2013 году она завещала всё в дар президенту Владимиру Путину как юридическому представителю России.

По неофициальным данным, оценочная стоимость коллекции — от 400 млн до 2 млрд долларов США.