Тверь, 14 февраля, 2024, 02:28 — ИА Регнум. В Твери после посещения стоматологической клиники умерла девочка 2020 года рождения. Ребёнок не вышел из наркоза и скончался, сообщили в следственном управлении СКР по Тверской области.

Sledcom.ru Следственный комитет

По версии следствия, 12 февраля при проведении стоматологических процедур девочке в клинике Твери был использован наркоз. После окончания лечения ребёнок не вышел из наркоза. Малолетнюю пациентку доставили в больницу. Девочка скончалась, не приходя в сознание.

«Заволжским межрайонным следственным отделом города Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребёнка (часть 2 статьи 238 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Следователи выясняют обстоятельства и причины трагедии. Кроме того, проверку организовала прокуратура Тверской области.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта 2022 года мужчина приехал из Казани в Нижнекамск, где удалил два зуба. После этого у него опухли щека и шея. К доктору пациент обратился по прибытии в столицу Татарстана. Мужчине снова пришлось делать операцию. Во время хирургического вмешательства у пациента остановилось сердце. Его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После выхода из комы и лечения мужчина не разговаривал и не двигался, питался через трубку. В начале июня пациента в таком состоянии выписали, а 16 августа он умер.

Из-за смерти мужчины после удаления зубов в Татарстане возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».