Вашингтон, 14 февраля, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Главу минобороны США Ллойда Остина выписали из больницы.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

Шеф Пентагона пошёл на поправку, его выписали из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, и он 13 февраля приступил к служебным обязанностям, заверили в пресс-службе военного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, в США система контроля над ядерным вооружением дала трещину, когда Остин скрыл свою госпитализацию в конце декабря 2023 года (у него выявили рак простаты), заявил в интервью «Известиям» заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

В США решение о применении ядерного оружия принимается президентом страны по согласованию с министром обороны и председателем Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил.

10 февраля Остина вновь госпитализировали, 11 февраля перевели в отделение интенсивной терапии после обследования.

Предполагалось, что он сможет вернуться к выполнению своих привычных обязанностей 13 февраля.