Оттава, 14 февраля, 2024, 02:04 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Канады попросило дополнительное время для подготовки ответа на вопросы России по делу 98-летнего украинского эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько). Об этом ТАСС сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Иван Шилов ИА Регнум Офицер СС, Канада

«Будут ли правоохранительные органы Канады изучать прошлое Хунки, его причастность к массовым убийствам, к геноциду теперь уже по канадским законам? Поднимут ли они историю его статуса в Канаде? Как он получил гражданство? Записал ли он, что был членом СС в своей анкете, когда прибыл на эту землю?» — такие вопросы озвучил Степанов в разговоре с изданием, заявляя, что Канада попросила время на ответ по обращению России о выдаче эсэсовца.

Как сообщало ИА Регнум, Канада мотивировала отказ выдать России Хунку отсутствием договора об экстрадиции с РФ, заявил 13 февраля Олег Степанов.

Эсесовец входил в группировку из 12 тыс. человек, которая была сформирована нацистами в 1943 году в Львовской области для массового убийства советских граждан. Он участвовал в масштабных расстрелах мирных жителей, в том числе в убийстве не менее 500 граждан СССР в одном из областных сёл.

21 сентября 2023 года на заседание парламента Канады, посвящённое визиту главы киевского режима Владимира Зеленского, пригласили Ярослава Хунку. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала представил Хунку как борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны. Позднее представители канадской оппозиции заявили, что Хунку пригласил в парламент лично премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В декабре 2023 года Генеральная прокуратура РФ обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции Хунки. Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что аплодисменты нацисту Хунке в парламенте Канады говорят о том, что дело Гитлера живёт, а денацификация остаётся актуальной задачей.