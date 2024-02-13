Авдеевка, ДНР, 14 февраля, 2024, 01:32 — ИА Регнум. Украинские власти «выдавливали» из Авдеевки местное население — людям предлагали уехать «по-хорошему», а по домам отказавшихся покинуть город, ВСУ наносили удары зажигательными боеприпасами, а также минировали кварталы противопехотными минами «Лепесток». Об этом «РИА Новости» рассказала жительница Авдеевки Валентина.

Иван Шилов ИА Регнум Авдеевка

«Нас выдавливали. Предлагали «по-хорошему», вот, пожалуйста, автобусы, вас вывезут. Кто хотел «по-хорошему», испугался — уехали», — вспоминает женщина.

При этом, украинские власти сначала заставляли выехать семьи с детьми, а потом и всех остальных принуждали.

В какой-то момент, по словам Валентины, военные ВСУ и местные власти стали использовать более жёсткие методы давления на горожан.

«Если преднамеренно обстреливаются территории, где живут люди, они по идее должны испугаться, это нормальная реакция — человек испугался. Люди уезжали, многим было негде жить, сгорали дома, нас просто обсыпали вот этими вот зажигательными боеприпасами. Окраины улиц засыпали «Лепестками», — рассказала женщина.

Валентина добавила, что лично знает трёх жителей Авдеевки, которые пострадали от «Лепестка» — двое из них потеряли ноги, а один человек получил серьёзные травмы от осколков.

Как сообщало ИА Регнум, Валентина прошла через линию боевого столкновения пешком, чтобы дойти до родственников в Донецке.

По её словам, вместе с пожилым отцом она присоединилась к группе людей. По дороге женщина потеряла отца из-за мины, остальные предпочли остаться в укрытии.

Никто не знал, куда двигаться, рассказывает женщина, всё вокруг было разрушено, а улицы горели. Валентина предложила выйти на авдеевский поворот (дорога ведёт к Донецку), однако её попутчики испугались летящих ракет.

В итоге женщина добралась до блокпоста армии России, где её накормили, на автомобиле отвезли в Донецк. Всего в пути Валентина провела трое суток.

ВСУ перебрасывают одну из своих лучших бригад на авдеевское направление, чтобы помешать российским военным прорвать линию обороны. Сообщалось, что Киев старается усилить свои подразделения в ДНР. По данным американских СМИ, Киев идёт на огромный риск, решив оставить свои войска в Авдеевке и принять бой.

Президент России Владимир Путин 31 января назвал Авдеевку одним из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия.