Берлин, 14 февраля, 2024, 00:59 — ИА Регнум. Украинский 15-летний подросток получил тяжёлое ранение в результате нападения неизвестного мужчины в небольшом немецком городке Меттмане.

(сс) Warren Wong Подросток

По данным агентства DPA, мальчик был в местной закусочной 10 февраля, украинец получил тяжёлое ранение в результате инцидента на расовой почве.

Мужчина начал оскорблять подростка, потом подошёл и ударил по голове тяжёлым предметом. Ему удалось сбежать. Полиция ищет нападавшего.

Подросток госпитализирован с тяжелой травмой.

Как сообщало ИА Регнум, украинца и его мать избили трое мужчин в польском Бельск-Подляском. Конфликт между 20-летним украинцем и тремя жителями Польши произошёл в 2023 году. В центре города в результате «обмена мнениями» между поляками и молодым украинцем возник конфликт, перешедший в драку. Украинца избили «руками и ногами», пострадала и мать молодого мужчины.

Украинка Елена К. предстала перед судом по обвинению в убийстве жителя Германии, который приютил её в феврале 2022 года. 54-летний специалист в области информационных технологий Юрген Ф. из Дахау познакомился с 52-летней Еленой 15 лет назад на сайте знакомств и с тех пор они дружили. В феврале 2022 он принял неожиданно приехавшую Елену к нему с вещами. Мужчина поставил условие, что он разместит её только на время, однако женщина в течение года отказывалась съезжать из его квартиры, настаивая, чтобы немец зарегистрировал её у себя.

После того как немец вступил в новые отношения женщина зарезала его кухонным ножом.