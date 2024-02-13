Москва, 14 февраля, 2024, 00:51 — ИА Регнум. В США система контроля над ядерным вооружением дала трещину, когда шеф Пентагона Ллойд Остин скрыл свою госпитализацию в конце декабря 2023 года, заявил в интервью «Известиям» заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

Он напомнил, что в США решение о применении ядерного оружия принимается президентом страны по согласованию с министром обороны и председателем Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил.

«Этот порядок действует круглосуточно и непрерывно, а министра обороны на месте нет, и никто не знает, где он находится, кто его замещает. В прессе пишут, что часть его обязанностей была возложена на заместителя министра Кэтлин Хикс. Но она в тот момент была в отпуске в Пуэрто-Рико. Как это ни удивительно, по сути, ядерный щит США дал трещину», — сказал Попов.

Замсекретаря Совбеза РФ добавил, что это, скорее всего, побудило председателя комитета палаты представителей США по вооружённым силам Майка Роджерса письменно обратиться к Остину с просьбой дать показания перед законодателями.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года у Ллойда Остина выявили рак простаты, в первые дни 2024 года он находился в больнице. Министра раскритиковали за попытку скрыть своё заболевание. Позднее шеф Пентагона принёс извинения в связи с тем, что о его состоянии не была информирована не только общественность, но и президент США Джо Байден.

Остина 11 февраля перевели в отделение интенсивной терапии после обследования, проведённого в день госпитализации. По словам врачей, его длительное пребывание в больнице не предполагается. Шеф Пентагона сможет вернуться к выполнению своих привычных обязанностей 13 февраля.

В связи с госпитализацией Остина 10 февраля полномочия министра обороны США временно были переданы его заместителю Кэтлин Хикс.