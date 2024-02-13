Москва, 14 февраля, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X уже набрало 200 млн просмотров с момента опубликования — с 8 февраля.

Иван Шилов ИА Регнум Такер Карлсон и Владимир Путин в западной прессе

При этом количество репостов достигло 308 тыс., «лайк» поставили более 1 млн человек.

Видео в YouTube посмотрели более 16 млн пользователей.

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Как сообщало ИА Регнум, Карлсон на своём сайте выложил интервью с президентом России 8 февраля в 18:00 (9 февраля 02:00 мск). Журналист заявил, что каждый желающий сможет посмотреть интервью целиком, как оно было записано, без редактирования. Разговор длился 2 часа 7 минут 18 секунд.

За время беседы Карлсон задал примерно 60 вопросов, включая уточняющие, об Украине, США, Западе.

Также прозвучали вопросы о Китае и БРИКС, о перспективах «нападения» России на Польшу и Прибалтику, о роли доллара в мировых делах, о христианстве, будущем искусственного интеллекта и об отношении Путина к бизнесмену Илону Маску.

Россия пока не достигла всех целей спецоперации, поскольку одной из них является денацификация, подразумевающая запрет любых неонацистских движений и формирований, заявил в интервью Карлсону президент Путин.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал голосом разума интерес американцев к интервью Владимира Путина. Дипломат подчеркнул, что политизированные суждения американских русофобов уже никого не устраивают. Избиратели требуют реальные оценки происходящего в мире и, в частности, в России, отсюда и интерес к интервью.