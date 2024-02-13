Таллин, 14 февраля, 2024, 00:26 — ИА Регнум. На пограничном пункте Нарва россиянам стали выдавать памятки, предупреждающие о возможном закрытии границы с Эстонией, сообщил 13 февраля Telegram-канал RTVI со ссылкой на сайт эстонской погранслужбы.

Дарья Драй ИА REGNUM Граница Эстония-Россия

В листовках говорится, что пересекающие границу, возможно, не смогут вернуться обратно. К таким мерам Таллин может прибегнуть из-за того, что Россия якобы намеренно направляла на границу группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в ЕС.

Россиян предупредили, что в случае закрытия КПП им придётся изменить маршрут пересечения границы.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Финляндия закрыла все пропускные пункты на границе с Россией. В Хельсинки объяснили это наплывом беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, в котором обвинили Россию.

Министра внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что ситуация на границе останется такой ещё продолжительное время. По её словам, ведомство ищет альтернативные варианты разрешения ситуации.

В феврале финское правительство продлило закрытие границы с Россией до 14 апреля.

В МИД РФ сообщили об остановке соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве с 24 января. Документ действовал с апреля 2012 года. В рамках соглашения стороны договорились укреплять и развивать сотрудничество на основе взаимной выгоды. Документ был бессрочным, каждая из сторон имела право остановить его действие.