На горящем в Анапе многоэтажном доме ликвидировали открытый огонь
МЧС: на горящем в Анапе многоэтажном доме ликвидировали открытый огонь
Анапа, Краснодарский край, 14 февраля, 2024, 00:14 — ИА Регнум. В Анапе на горящем многоэтажном доме по улице Объездной вечером 13 февраля спасатели ликвидировали открытый огонь. Об этом сообщили в МЧС РФ.
«Открытое горение ликвидировано в 23:30 «, — подтвердили в оперативном штабе Краснодарского края.
В МЧС также пояснили, что ведётся эвакуация жителей домов, находящихся рядом с горящим, движение автомобилей ограничено.
Проводится проливка и разборка конструкций.
Как сообщало ИА Регнум, пожар в 11-этажном доме в Анапе локализован на площади 1 тыс. кв. метров. Эвакуированные жители находятся в пунктах временного размещения, кто-то разместился у родных и близких.
Дом, где вечером 13 февраля загорелась мансарда, построили без проектных и разрешительных документов.
По информации следствия, дом введён в гражданский оборот на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2011 года, которыми за гражданами признано право собственности на жилые помещения многоквартирного дома.
Спасатели эвакуировали из горящего здания 440 человек, в том числе 112 детей, при пожаре пострадал один человек.
Огонь с кровли перекинулся на квартиры верхних этажей с обеих сторон дома, также горели квартиры и в середине дома. Искры, горящие материалы падали и разлетались по округе.