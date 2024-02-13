Анапа, Краснодарский край, 14 февраля, 2024, 00:14 — ИА Регнум. В Анапе на горящем многоэтажном доме по улице Объездной вечером 13 февраля спасатели ликвидировали открытый огонь. Об этом сообщили в МЧС РФ.

76.mchs.gov.ru Пожар

«Открытое горение ликвидировано в 23:30 «, — подтвердили в оперативном штабе Краснодарского края.

В МЧС также пояснили, что ведётся эвакуация жителей домов, находящихся рядом с горящим, движение автомобилей ограничено.

Проводится проливка и разборка конструкций.

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Как сообщало ИА Регнум, пожар в 11-этажном доме в Анапе локализован на площади 1 тыс. кв. метров. Эвакуированные жители находятся в пунктах временного размещения, кто-то разместился у родных и близких.

Дом, где вечером 13 февраля загорелась мансарда, построили без проектных и разрешительных документов.

По информации следствия, дом введён в гражданский оборот на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2011 года, которыми за гражданами признано право собственности на жилые помещения многоквартирного дома.

Спасатели эвакуировали из горящего здания 440 человек, в том числе 112 детей, при пожаре пострадал один человек.

Огонь с кровли перекинулся на квартиры верхних этажей с обеих сторон дома, также горели квартиры и в середине дома. Искры, горящие материалы падали и разлетались по округе.