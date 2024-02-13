Борец РФ по греко-римской борьбе стал чемпионом Европы в весе до 130 кг
Борец РФ по греко-римской борьбе Семенов стал чемпионом Европы в весе до 130 кг
Бухарест, 13 февраля, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов завоевал золотую медаль в весовой категории до 130 кг чемпионата Европы в Бухаресте.
28-летний Семенов победил соперника из Турции 34-летнего Рызу Каяалпа со счётом 4:2. Турецкий спортсмен — трёхкратный призёр Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира и 12-кратный чемпион Европы.
Сергей Семенов — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он является чемпионом мира 2018 года, бронзовым медалистом чемпионата Европы — 2019, шестикратным победителем чемпионата России. Семенов титул чемпиона Европы завоевал впервые.
Турнир продлится до 18 февраля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Как сообщало ИА Регнум, российские и белорусские спортсмены должны иметь право участвовать в Олимпийских играх, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Он также призвал отделять спорт от политики. Фицо добавил, что в странах Восточной Европы в отношении спортсменов проявляют гораздо большую дискриминацию по политическим соображениям, чем на Западе.
14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что действия чиновников Международного олимпийского комитета (МОК) в адрес российского спорта являются извращением идеи Пьера де Кубертена. Он подчеркнул, что сохранение подобных тенденций может уничтожить олимпийское движение.