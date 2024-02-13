Бухарест, 13 февраля, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов завоевал золотую медаль в весовой категории до 130 кг чемпионата Европы в Бухаресте.

Греко-римская борьба

28-летний Семенов победил соперника из Турции 34-летнего Рызу Каяалпа со счётом 4:2. Турецкий спортсмен — трёхкратный призёр Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира и 12-кратный чемпион Европы.

Сергей Семенов — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он является чемпионом мира 2018 года, бронзовым медалистом чемпионата Европы — 2019, шестикратным победителем чемпионата России. Семенов титул чемпиона Европы завоевал впервые.

Турнир продлится до 18 февраля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Как сообщало ИА Регнум, российские и белорусские спортсмены должны иметь право участвовать в Олимпийских играх, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он также призвал отделять спорт от политики. Фицо добавил, что в странах Восточной Европы в отношении спортсменов проявляют гораздо большую дискриминацию по политическим соображениям, чем на Западе.

14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что действия чиновников Международного олимпийского комитета (МОК) в адрес российского спорта являются извращением идеи Пьера де Кубертена. Он подчеркнул, что сохранение подобных тенденций может уничтожить олимпийское движение.