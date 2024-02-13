Москва, 13 февраля, 2024, 23:18 — ИА Регнум. В возрасте 48 лет скончался главный врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин, сообщила 13 февраля пресс-служба Союза биатлонистов России.

Причина смерти доктора не называется.

Нынешний сезон был для Лагуточкина 22-м в национальной команде.

Лагуточкин являлся выпускником Омской государственной медицинской академии. За профессиональную деятельность его неоднократно отмечали государственными и ведомственными наградами.

Союз биатлонистов России выразил глубокие соболезнования близким и родственникам Алексея Лагуточкина.