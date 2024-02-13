Анапа, Краснодарский край, 13 февраля, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Пожар в 11-этажном доме в Анапе локализован на площади 1 тыс. кв. метров.

Кадр из видео

По информации МЧС, эвакуированные жители дома находятся в пунктах временного размещения, кто-то разместился у родных и близких.

«С жильцами работают психологи МЧС», — добавили в ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, жилой 11-этажный дом в Анапе по улице Объездной, где вечером 13 февраля загорелась мансарда, построили без проектных и разрешительных документов.

По информации следствия, дом введен в гражданский оборот на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2011 года, которыми за гражданами признано право собственности на жилые помещения многоквартирного дома.

Спасатели эвакуировали из горящего здания 440 человек, в том числе 112 детей, при пожаре пострадал один человек. Для эвакуированных жильцов дома организованы три пункта временного размещения вместимостью 360 человек.

Крыша дома частично обрушилась, огонь перекинулся на квартиры. На месте работают более 100 специалистов и 35 единиц техники.