Лондон, 13 февраля, 2024, 23:05 — ИА Регнум. Лидеры стран Запада допустили серьёзную ошибку, посчитав, что Киев сможет одержать победу в конфликте с Россией. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин телеканалу Sky News.

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«Это стало серьёзной ошибкой для западных лидеров — полагать, что Украина с западной помощью, деньгами и оружием может одержать победу», — сказал Келин.

По словам дипломата, в отличие от Украины в России наблюдается стабильная политическая ситуация, экономика планомерно развивается, есть огромные ресурсы, а необходимости в мобилизации населения нет.

Андрей Келин также напомнил, что вывод войск ВС РФ из-под Киева весной 2022 года был сделан в качестве «жеста доброй воли». На тот момент стороны конфликта были близки к соглашению. Однако в итоге мирные переговоры были сорваны экс-премьером Британии Борисом Джонсоном.

Как сообщало ИА Регнум, с начала проведения специальной военной операции было предотвращено 419 террористических преступлений. Об этом 13 февраля заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

В ноябре 2023 года лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, участвовавший в переговорах в Стамбуле, заявил, что украинская сторона была готова подписать мирное соглашение. По его словам, этому помешал Борис Джонсон, потребовавший не подписывать никаких документов с Москвой.

Предложение о прекращении огня на Украине, якобы сделанное Россией, было отвергнуто США. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на три российских источника.