Москва, 13 февраля, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) попала в дорожную аварию в центре Москвы, обошлось без пострадавших, заявил 13 февраля её адвокат Константин Третьяков.

Валерий Мельников/РИА Новости

По его словам, автомобиль блогерши остановился, чтобы пропустить пешеходов, затем в него въехала другая машина.

«Моя подзащитная не виновата, никто не пострадал, но автомобилям причинён ущерб», — уточнил Третьяков в беседе с «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля блогер Лерчек подтвердила, что попала в ДТП на автомобиле Bentley в Москве. Судя по словам Лерчек, в ДТП виновата не она. Блогер на своей странице в соцсети рассказала, что сама не сильно пострадала: при столкновении ударилась головой и коленом. Но, по её словам, пострадал бампер Bentley. Также Лерчек уточнила, что у её машины не сработали подушки безопасности.

Против Валерии Чекалиной в марте 2023 года было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Против её мужа возбудили дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей. Обвиняемые вину признали и пообещали погасить долг. Им назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Имущество Чекалиных на 311 млн рублей арестовали. Кроме того, по версии следствия, в апреле 2021 года Чекалины легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путем, приобретя на них доллары.

В ноябре адвокат пары Константин Третьяков сообщил, что блогер и её супруг выплатили 500 млн рублей и полностью погасили долг перед Федеральной налоговой службой с учётом доначислений пени и штрафа. С них после выплаты долга были сняты все ограничения, заключавшиеся в запрете определённых действий.

В декабре стало известно, что Чекалиной могут предъявить новые обвинения в неуплате налогов. Налоговая проверка выявила, что блогер скрыла от ФНС доходы на сумму 250 млн рублей.