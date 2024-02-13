Москва, 13 февраля, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко заявил, что искусственный интеллект Сбера, сдав экзамен на врача, подтвердил еще раз, что может стать реальным помощником.

Пресс-служба Сбера Искусственный интеллект Сбера может стать помощником для врачей

«Российские ИИ-решения не просто стоят на пороге технологического лидерства, а становится этими лидерами. За полгода был совершен мощный рывок — искусственный интеллект подтвердил, что ему можно верить, использовать в качестве ценного помощника», — комментирует Сергей Плуготаренко.

По его словам, крайне важно разгрузить врачей, автоматизировав рутинные процессы, и эта работа уже ведется. «И как мы видим с большим прогрессом. Таким образом, мы получаем — человек лечит человека. А ИИ — высвобождает время и подсказывает», — добавляет он.

Пресс-служба Сбера Искусственный интеллект Сбера может стать помощником для врачей

Нейросетевая модель Сбера GigaChat стала одной из первых в мире, сдавшей экзамен высшего медицинского учреждения по направлению подготовки «Лечебное дело», необходимый для получения квалификации «врач-лечебник».

GigaChat проходил экзамен так же, как его проходят студенты, окончившие 6 курсов университета, прошел тестирование и ответил на вопросы билета. Экзамен принимала комиссия из профессоров терапии, хирургии, акушерства и гинекологии Института медицинского образования НМИЦ им. В. А. Алмазова. Стандартный билет к экзамену содержит три ситуационные задачи — по терапии, хирургии, акушерству и гинекологии — и три-пять вопросов к ним.

Кроме того, GigaChat прошел тестирование из 100 вопросов. Он набрал 82% при пороге прохождения 70%.