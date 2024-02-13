Москва, 13 февраля, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 200 млн рублей через программу «Пушкинская карта», сообщила 13 февраля пресс-служба Генпрокуратуры России на своём сайте.

РИА Новости/Максим Блинов

В ведомстве уточнили, что обвинительное заключение утверждено по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») в отношении Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова.

Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу, уточнили в Генпрокуратуре.

Как передавало ИА Регнум, Следственный комитет 9 марта возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств через госпрограмму «Пушкинская карта».

По версии следствия, обвиняемые регистрировались на платформе «PRO. Культура.РФ» в качестве организаторов мероприятий, арендовали концертные площадки в Москве и организовывали выступления артистов. Владельцам «Пушкинских карт» соучастники через Интернет предлагали приобрести билеты на указанные концерты без цели их посещения. При этом объём продаваемых билетов заведомо и многократно превышал зрительскую вместимость арендованных площадок.

Оплата билетов возмещалась в рамках программы социальной поддержки молодёжи за счёт бюджетных средств, а видимость посещения мероприятий обеспечивалась за счёт массовки, привлечённой за денежное вознаграждение. В результате обвиняемые похитили более 200 млн рублей, чем причинили ущерб в особо крупном размере бюджету Российской Федерации и АО «Почта Банк», выпустившему данные карты, отметили следователи.

В отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.