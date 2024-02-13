Брянск, 13 февраля, 2024, 21:13 — ИА Регнум. Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Брянской области, сообщил 13 февраля глава региона Александр Богомаз.

Mil.ru

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте происшествия, добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум ранее, 10 февраля Богомаз сообщал об уничтожении средствами ПВО двух беспилотников ВСУ самолётного типа над территорией Брянской области. Пострадавших в результате атак не было.

Силы противовоздушной обороны России за минувшие сутки сбили в зоне проведения специальной военной операции 63 украинских беспилотника и три снаряда HIMARS, сообщил 13 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. БПЛА были сбиты над территориями Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.