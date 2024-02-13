Калининград, 13 февраля, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали на государственной границе в Калининградской области жителя Пензенской области, пытавшегося отправиться на Украину и вступить в ряды националистического формирования, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ходе проведённого комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый вступил в контакт с представителями украинских националистических террористических организаций, для вступления в которые ему необходимо было выехать на территорию Украины», — сообщила пресс-служба.

При попытке пересечения государственной границы злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации.

Как передавало ИА Регнум ранее, в январе 2024 года ФСБ сообщила о задержании в Хабаровске агента Главного управления разведки при министерстве обороны Украины, который планировал убийство российских военнослужащих и передачу Киеву данных об используемых ВС России радиочастотах.

Также в январе 2024 года ФСБ сообщила, что в отношении жительницы Удмуртии, вступившей в украинскую террористическую организацию, запрещённую в России, и принимавшей участие в её деятельности, было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

В декабре 2023 года пресс-служба ФСБ проинформировала, что гражданина России задержали в Краснодарском крае при попытке выехать на Украину и там вступить в ряды террористического военизированного объединения. Было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению госизмены и о приготовлении к участию в деятельности террористической организации.