Москва, 13 февраля, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Первой сделкой ООО «Газпром капитал» на рынках капитала в этом году стал выпуск облигаций с плавающим купоном, рассчитываемым к ставке RUONIA и выплачиваемым ежеквартально. Как отметили в пресс-службе «Газпромбанка», организатора и агента по размещению, объем пятилетнего выпуска составил 25 млрд рублей.

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк

В банке пояснили, что в дату сбора книги заявок 13.02.2024 маркетируемый объем выпуска 20 млрд рублей был увеличен до 25 млрд рублей. Спред к RUONIA, обозначенный при открытии книги в диапазоне «130-140 базисных пунктов», был пересмотрен до 130 базисных пунктов. Благодаря положительной динамике в книге заявок эмитенту удалось установить спред к RUONIA по нижней границе маркетингового диапазона на уровне спрэда по предыдущему выпуску облигаций ООО «Газпром капитал», размещенного 13.12.2023 на срок четыре года.

«ООО «Газпром капитал» выбрал благоприятный момент для выхода на рынок и смог привлечь высокий спрос инвесторов в инструмент с защитой от процентных рисков», — заявили в «Газпромбанке».

Основу спроса составили заявки управляющих и страховых компаний. Кроме того, в выпуске приняли участие банки и частные инвесторы. Размещение выпуска запланировано на 19 февраля на Московской бирже.