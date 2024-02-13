Донецк, 13 февраля, 2024, 22:53 — ИА Регнум. «Единая Россия» вновь стала инициатором проведения спортивного марафона «Сила России». Согласно заявлению секретаря генсовета партии Андрея Турчака, программа события будет включать фестивали, конкурсы, открытые тренировки и мастер-классы от именитых спортсменов. Мероприятия продлятся до 17 марта.

ER.ru Спортивный марафон «Сила России» придет во все регионы

На открытии марафона в Ханты-Мансийске Турчак рассказал, что летний этап события, входящего в перечень самых молодых проектов ЕР, состоялся в минувшем году. Когда стало ясно, что благодаря марафону удалось объединить большое количество профессионалов и любителей спорта, было принято решение о проведении зимнего этапа. «Уверен, марафон «Сила России» будет проходить ежегодно», — заключил политик.

Турчак отметил, что в Российской Федерации сфере спорта уделяется особое внимание, подчеркнув, что глава государства Владимир Путин поддерживает развитие как массового спорта, так и спорта высших достижений. Например, в рамках федеральных программ по всей России открываются новые дворцы спорта и спортивные секции. В регионах «Единая Россия» запустила партийный проект «Zа самбо», на базе штабов общественной поддержки открываются «Шахматные клубы Сергея Карякина». При содействии правительства единороссы реализуют программу развития спорта и открытия спортивных объектов, сообщает mkset.ru.

Согласно информации, предоставленной председателем оргкомитета спортивного марафона Александром Карелиным, зимний этап «Силы России» включит в себя неделю лыжного спорта, спорта на коньках, инклюзивные и семейные площадки и прочее.

«Летом больше 200 тысяч участников «Силы России» получили возможность пообщаться с маститыми спортсменами, тренерами, найти для себя предпочтительные виды спорта. Уверен, с зимним стартом будет так же», — резюмировал эксперт.

Согласно данным, опубликованным на сайте партии ER.RU, «Единая Россия» станет организатором лыжных выходных. Они пройдут с 23 по 25 февраля, а главным мероприятием в эти дни станет фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» в Московской области с участием олимпийских чемпионов. 26 февраля начнется неделя спорта на коньках, а с 4 марта стартует неделя женского здоровья. С 11 марта в рамках марафона будут проводиться мероприятия семейной спортивной Масленицы.

Спортивные мероприятия проходят и в других субъектах Федерации. В Ленобласти единороссы организовали открытую тренировку по следж-хоккею для ветеранов спецоперации с инвалидностью, а в ДНР прошла тренировка по самбо для детей разного возраста. В ЛНР проводится массовая «Зарядка с чемпионом».

ER.ru Спортивный марафон «Сила России» придет во все регионы

«Согласно указу главы ДНР Дениса Пушилина, в республике запрещено проведение массовых мероприятий, за исключением разрешенных оперативным штабом по реагированию на военные угрозы. В этой связи мы не можем провести спартакиаду настолько массово, насколько бы этого нам хотелось», — сказала региональный координатор проекта сторонников «Единой России» «Центр поддержки гражданских инициатив» Елена Муратова. Она добавила, что, несмотря на существующие обстоятельства, мероприятия марафона «Сила России» будут организованы в наиболее безопасных районах ДНР.

«Планируем привлечь известных спортсменов, которые проведут открытые тренировки для юниоров республики. Среди них Руслан Батрутдинов — девятикратный чемпион мира по кикбоксингу, Максим Швец — двукратный чемпион мира по боевому самбо, Александр Линник — старший тренер юношеской сборной ДНР по самбо, Денис Юрченко — мастер спорта международного класса, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине, серебряный призер Кубка Европы, — поделилась Елена Муратова. — Стартуют такие тренировки 13 февраля в Шахтёрске. Открытую тренировку для спортсменов проведёт Руслан Батрутдинов».