Доха, 13 февраля, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над бразильским «Сантосом» в заключительном матче Кубка равноправия, который прошёл в Катаре. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM

На 10-й минуте защитник Вячеслав Караваев вывел «Зенит» вперёд. На 31-й минуте полузащитник Андрей Мостовой удвоил преимущество российской команды. На 55-й минуте Клаудиньо дальним ударом отправил третий мяч в ворота «Сантоса».

На 77-й минуте «Сантоса» сократил отставание в счёте благодаря голу Родриго Сезара. А на 85-й выступающий за «Зенит» 18-летний бразилец Педро установил окончательный счёт в матче.

Таким образом, «Зенит» занял первое место на Кубке равноправия, набрав девять очков в трёх матчах. «Сантос» с двумя очками стал третьим.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над «Сантосом». Встреча прошла в рамках Кубка равноправия и завершилась со счётом 4:1.