Москва, 13 февраля, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) сообщила в своём блоге, что попала в ДТП на автомобиле Bentley.

Цитата для видеоблога «Ходят Слухи»

На кадрах, опубликованных на её странице в Instagram (признана экстремисткой и запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ), видно, как Лерчек едет в своём автомобиле и внезапно происходит столкновение с другим авто. Судя по словам блогера, в ДТП виновата не она.

Блогер сообщила, что сама не сильно пострадала: при столкновении ударилась головой и коленом. Но, по её словам, пострадал бампер Bentley. Также она уточнила, что у её авто не сработали подушки безопасности.

«Жизнь прям испытывает меня», — написала Лерчек.

Как передавало ИА Регнум, против Валерии Чекалиной и её супруга Артёма 7 марта 2023 года возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в размере 311 млн рублей. Пара в период с июля 2020 по июль 2022 года превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год. Помимо этого, по версии следствия, в апреле 2021 года Чекалины легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путем, приобретя на них доллары.

19 ноября адвокат пары Константин Третьяков сообщил, что блогер и её супруг выплатили 500 млн рублей и полностью погасили долг перед Федеральной налоговой службой с учётом доначислений пени и штрафа. С них после выплаты долга сняли все ограничения, заключавшиеся в запрете определённых действий.

22 декабря стало известно, что Чекалиной могут предъявить новые обвинения в неуплате налогов. Налоговая проверка выявила, что блогер скрыла от ФНС доходы на сумму 250 млн рублей.