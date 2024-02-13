Москва, 13 февраля, 2024, 19:48 — ИА Регнум. «Движение Первых», Эрмитаж и Московская биеннале объявили о начале приёма заявок на открытый конкурс для школьников «Портрет Эрмитажного кота — 2024», сообщила 13 февраля пресс-служба движения.

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Презентация конкурса прошла на Международной выставке-форуме «Россия». Участвовать в конкурсе могут школьники в возрасте от 8 до 18 лет, они должны до 31 марта прислать рисунок кота и ответить на вопрос: «Почему кот, которого я нарисовал — Эрмитажный или мог бы им стать?».

Движение объединяет миллионы талантливых ребят, многие из которых увлечены живописью, и конкурс станет для них возможностью сделать свои работы достоянием публики, отметил председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

«Лучшие рисунки будут представлены на выставке в главном музее России — Государственном Эрмитаже. Уверен, что для многих ребят конкурс станет первым шагом в их успешной творческой биографии», — сказал он.

Участников конкурса разделят на три возрастные группы. Главным призом для победителей в каждой из категорий станет поездка в «Артек». Кроме того, работы победителей станут муралами в Донецке, Луганске и на территории «Артека», а в Эрмитаже пройдёт выставка работ победителей и финалистов. Кроме того, их работы покажут в Луганске, Ростове-на-Дону, в «Артеке» и на территории арт-кластера «Таврида».

«Конкурс рисунков, посвящённых Эрмитажным котам, стал настоящим вкладом и котов, и Эрмитажа в создание серий социальных акций, которые связаны с заботой о животных, о людях. В целом, вся история про Эрмитажных котов — это история про воспитание добра. Мы очень рады, что она получается из года в год», — отметил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В 2023 году в аналогичном конкурсе приняли участие десятки тысяч юных художников, в том числе ребята из регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, отметила пресс-служба движения.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 10 февраля на международной выставке-форуме «Россия» прошёл профильный день «Молодёжная Россия». Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко в своём выступлении отметил, что от того, о чём сегодня мечтает российская молодёжь, зависит, чем страна будет гордиться через 20, 30 или 50 лет.

Международная выставка «Россия» проводится в Москве на ВДНХ по указу президента Владимира Путина с 4 ноября 2023 года. Предполагалось, что она завершит работу 12 апреля 2024 года, однако президент предложил в связи с востребованностью выставки продлить её работу до конца лета. Глава государства несколько раз посещал форум, в том числе 1 февраля во время своего визита на съезд «Движения первых».