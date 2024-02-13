Вашингтон, 9 февраля, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Глава Российской Федерации Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что намерен добиться решения ситуации на Украине путём переговоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На вопрос американского журналиста, правильно ли он понимает, что президент хочет добиться урегулирования конфликта на Украине путём переговоров.

Президент ответил лаконично.

«Правильно», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию США. Теперь Вашингтон должен искать выход и исправлять эту ошибку, заявил Владимир Путин.

Россия и Украина рано или поздно договорятся, а отношения между их народами всё равно придут в норму, заявил президент РФ.

В конце августа 2023 года американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс отметил, что США создали все предпосылки к началу спецоперации на Украине задолго до президентства Путина. Эксперт пояснил, что основанием для этого послужила убеждённость Вашингтона в концепции однополярного мира.

После интервью с президентом России американский журналист заявил, что только идиот может верить в намерения РФ напасть на Европу.