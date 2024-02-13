Москва, 13 февраля, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Председатель Совета по правам человека (СПЧ) и советник президента РФ Валерий Фадеев назвал обвинения блогеров в адрес губернатора Калининградской области Антона Алиханова после его слов о философе Иммануиле Канте нелепыми и призвал прослушать полную запись выступления главы региона. Об этом говорится в Telegram-канале СПЧ.

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По словам Фадеева, слова губернатора начали передёргивать и вырывать из контекста, а некоторые блогеры перешли на личности.

«Советую всем неравнодушным ознакомиться с полной записью выступления. Тогда вы не будете в заложниках у СМИ и прочих трактовщиков, уже сделавших Канта ответственным за СВО. Выступление Антона Алиханова — это была классическая научная провокация: намеренно обострить тезис, чтобы пробудить мысль собеседников, спровоцировать дискуссию», — пояснил глава СПЧ.

Как отметил Фадеев, глава Калининградской области изначально предупредил в начале своего выступления о провокационности своего заявления.

Основной же посыл Алиханова состоял в том, что категорический императив Канта, который гласит «поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом», является пустой формой, которую можно «наполнить любым содержанием».

«Ничего не мешает представить нам циничное общество, состоящее из людей, которые считают наилучшим законом право сильного, путь насилия и преступлений», — подчеркнул Фадеев, указав на то, что именно такую позицию выбрали западные страны.

Глава СПЧ отметил, что для критикующих Алиханова блогеров Кант, как и любые другие философы, является «не более, чем ширмой», так как они не пытаются вникнуть в его идеи, а используют его имя ради своей выгоды.

«Поэтому любая попытка проникнуть дальше имён и своим умом понять, что именно говорил Кант, или любой другой мыслитель — это уже значительный шаг в борьбе с этим прагматизмом и цинизмом», — подытожил глава СПЧ.

Ранее Алиханов на съезде политологов в Светлогорске заявил, что Иммануил Кант, положив начало немецкой классической философии, «прокачал немецкую волю, одновременно отрезав её от высших ценностей», последствием чего стали Первая мировая война, а также конфликт на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников презентовал свою книгу «Всадники апокалипсиса», которая посвящена событиям, в России в 1917–1922 годах и их последствиям.

Отмечалось, что книга была написана на основе документов, писем, декретов и других уникальных материалов, которые позволили Крашенинникову провести глубокое исследование так называемого «права катастроф».

Автор книги изначально затрагивает период революции в России и последствия 1917 года. Он анализирует, какие события и решения только что появившегося советского государства привели не только к проблемам в экономике, но и к репрессиям.

Как уточнил Крашенинников, это пятая книга серии о возникновении и развитии русского государства и права. Хаос, возникший в результате потери управления императором Николаем II, беспомощностью Временного правительства и большевистским переворотом, привёл в Россию по сути всадников Апокалипсиса: Чуму, Войну, Голод и Смерть.

Он отметил, что в истории России присутствовали все всадники апокалипсиса, о чём необходимо помнить, чтобы избежать подобного в будущем.

При этом, заметил депутат, многим сегодня кажется, что все эти события — дела давно минувших дней, но события последних лет в мире говорят об обратном. В своей книге автор познакомит читателей с малоизвестными историческими фактами, уникальной архивной и аналитической информацией, которая ранее нигде не публиковалась.