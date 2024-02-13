Москва, 13 февраля, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Журналист и телеведущая Ксения Собчак при обращении в суд с иском к НТВ о защите чести и достоинства должна приложить результаты экспертизы о наличии у неё чести и достоинства, говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале телекомпании.

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«Мы в свою очередь настаиваем на том, чтобы в случае обращения в суд Ксения приложила к пакету документов результаты экспертизы о наличии у истицы чести и достоинства», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, НТВ выпустил двухсерийный фильм о Ксении Собчак в рамках передач «ЧП. Расследование» и «Новые русские сенсации». На сайте телеканала в описании фильмов указано, что речь в них идёт как о личной жизни блогера, так и о её участии в политической жизни России. Кроме того, в фильме затрагивается тема зарубежной недвижимости Собчак и её двойного гражданства.

После выхода фильма телеведущая заявила о намерении подать судебный иск в отношении телеканала НТВ. Собчак назвала содержание фильмов о ней «отчаянной натяжкой совы на глобус» и добавила, что увидела в фильме «пережёвывание» её личной жизни, «фантазии и небылицы», а часть материалов взята из её социальных сетей и выдана за журналистское расследование.